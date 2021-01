Ciudadanía en alerta ante el nuevo juicio a Óscar González Daher

Desde el grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) alientan a estar en alerta ante el nuevo juicio que enfrentará el ex senador colorado Óscar González Daher (OGD). El dirigente político está acusado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. El juzgamiento se inicia este lunes, luego de varias postergaciones. En la causa también está involucrado el hijo del ex legislador, Óscar González Chaves.

“Nos estamos organizando. Esperemos el segundo juicio oral de OGD sobre enriquecimiento ilícito y otros. Vamos a realizar el seguimiento al desarrollo de dicho juicio, atentos al actuar del Ministerio Público y de los jueces”, manifestó la abogada Aidé Vera, de CACE.

La jurista insta especialmente a toda la ciudadanía a estar alertas ante este juicio, y espera que no se repita otro blanqueamiento como en el caso de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

LAMENTO. Vera además cuestionó el papel de la Justicia por la leve condena a OGD y los demás involucrados en el caso audios filtrados. “Esa no es una condena, es la impunidad vestida de sentencia; redactada a la medida, a fin de otorgar una mínima condena por no dejar de darla; el juez en disidencia parecía un abogado de la defensa técnica de los procesados”, señaló la abogada.

Ocurre que el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, condenó a dos años de prisión a OGD, por tráfico de influencias; Raúl Fernández Lippmann también recibió la misma pena; y Carmelo Caballero recibió una sanción de 1 año y 8 meses de cárcel.

Sin embargo, los jueces los beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, por lo que ninguno irá a prisión. No obstante, no podrán ejercer cargos en la función pública por un periodo de siete años. El ex senador Jorge Oviedo Matto incluso fue absuelto.

Aidé Vera agregó que la verdad jurídica es que la Fiscalía actuó negligentemente y pareciera que lo hizo a propósito para que las penas sean leves. “Como jurista me pareció una complicidad de la Fiscalía para liberar de la prisión a los procesados; por ello no proveyeron pruebas legales y el Tribunal nos demuestra que la agenda de la Justicia la manejan los delincuentes de cuello blanco. Era una oportunidad para que la Justicia emita una sentencia ejemplificadora”, cuestionó.