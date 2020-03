Ciudad del Este: Se replican denuncias por despido injustificado y falta de pago

También existen denuncias de falta de pago de salario y de hacinamiento en muchos locales industriales y comerciales. Recientemente, unas 150 personas se presentaron a reclamar, pidiendo la intervención de la oficina Regional del Trabajo.

Julio Valdez, director de la oficina Regional del Trabajo, dijo que a pesar de que deben estar aislados, atienden a las personas que llegan a realizar sus denuncias y buscar una solución a sus problemas.

“Estoy expuesto a sanciones por parte de mis superiores porque estamos atendiendo a las personas, pero qué vamos a hacer, acá en Alto Paraná es un poco jodida la situación. Al llegar le digo a la gente que se separen unos de otros, mantener distancia entre 2 a 3 metros porque no deben estar aglomerados”, refirió.

Muchos funcionarios denunciaron que fueron despedidos sin ser indemnizados, relatando que se les entrega un preaviso, pero no se les paga lo que corresponde, ni si siquiera el salario. “Estamos recibiendo a cada uno, y vamos a tomar medidas, eso es categórico. Si se la va despedir se le tiene que pagar todo; si no hay una suspensión, si la empresa no pide suspensión sí o sí se le debe pagar su salario”, destacó.

Como primera medida, la oficina prepara lo correspondiente a la liquidación, para que los afectados vuelvan y reclamen a la patronal. “Si no se les abona, le tomamos la denuncia y se busca el mecanismo para tener curso y después de la cuarentena le vamos a fijar la audiencia. Vamos tratar caso por caso”, refirió el funcionario que anunció que viajará a la capital del país para recibir instrucciones de cómo actuar, porque también ellos están expuestos al coronavirus.

Insistió que son muchas las industrias que operan en la zona y que no tienen condiciones para verificar a todos, por lo que actuarán en base a denuncias concretas.