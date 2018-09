Cierre en ronda 1 del básquet masculino

Los juegos serán desde las 20.00: Sol de América vs. San José (Sol de América) y Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo (Ciudad Nueva). Desprogramado el choque entre Libertad vs. Campoalto y fecha libre corresponde a Olimpia Kings.

Resultados en la ronda anterior: San José recibió y 74-58 Campoalto, Félix Pérez 72-79 Sol de América y Libertad 88-91 Olimpia.

La clasificación: Olimpia 21 puntos, Sol de América 20, San José 18, Libertad 17, Campoalto 15, Félix Pérez 12 y Ciudad Nueva 11.