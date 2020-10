Cierran seis semanas con números estables

De estable con pronóstico positivo calificó ayer el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, a la situación de Covid-19 en el país, que cierra la sexta semana con los mismos números de contagios y muertes, graficados en la llamada meseta de casos de coronavirus. La séptima se espera terminar igual.

El profesional explicó el escenario epidemiológico con una analogía: Cuando un paciente que está en terapia, qué es lo que te dice el médico cuando preguntás como está, te dice está estable. Yo me animo a darle un apellido a ese estable. ‘Está estable y con pronóstico…’ no quiero decir reservado porque parece negativo, pero creo que hay un pronóstico positivo en términos sencillos’’. Señaló que cuando vemos los datos estadísticos del Covid a nivel nacional, encontramos una meseta de unas seis semanas y vamos a terminar la séptima con las mismas cifras: mismo número de fallecidos, más o menos mismos números de ocupación de camas, alrededor del 90%, un poco abajo o un poco arriba. Pero –dijo– si miramos a las ciudades vemos cómo cada territorio hace su propia curva epidemiológica; por ejemplo, en las seis semanas se vio que Ciudad del Este hizo un pico, luego bajó. ‘’A nivel nacional no vemos el pico de Ciudad del Este, vemos un ascenso exponencial y nos quedamos ahí, pero dentro de ese ascenso exponencial está el pico de Ciudad del Este que bajó, el de Coronel Oviedo y Concepción que bajaron. Nosotros vemos en el macro una meseta, pero en realidad cada territorio aporta esa meseta’’, afirmó.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



CURVA. Cifras de la pandemia son buenas y esperan que se mantengan.