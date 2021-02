Ciclo virtual ofrece música y teatro con visualización gratuita

En la fecha se presentan los grupos musicales Síntesis, Extravagancia y Antenna. También estará la banda de rock Evas, además de José Miguel, cantante solista que fusiona el folclore de nuestro país con el pop latino.

En el espacio dedicado al teatro se presenta La Agüela C, que cuenta el trayecto de vida de una anciana que va pasando por varias etapas de la vida, desde su nacimiento, su madre, el criadazgo, los reyes magos, su amor hacia la escuela y ciudad natal y su aferro hacia el mercadito.

Mañana. Para este domingo, el ciclo prevé más música, desde las 21:00, con la participación de Andrea Valobra, Nat Mendoza y Nde Pomberos.

En tanto que, como propuesta teatral se ofrecerá la puesta Vacíos-Danza, que se centra en los espacios que no pueden llenarse existencialmente, “el vacío que genera el avanzar hacia lo que no tiene forma, o simplemente no existe”, explican los encargados del evento.

Luego se presentan Mausi y Milu en acción, dos payasitas con una misión: llevar alegría, sonrisas y diversión a todo el mundo. Las artistas llegan con su valija llena de magia, ternura y juguetes. En el escenario, las payasitas mostrarán juegos, manipulación de sombrero, acrobacias y otras actividades atractivas para los niños.

El festival virtual, impulsado por la Secretaría de Cultura, como medida de reactivación del sector artístico.