Choque Fernández-Bolsonaro podría complicar al Mercosur

Menos de 24 horas después de la aplastante victoria de Fernández -en fórmula con la ex mandataria Cristina Kirchner- sobre el neoliberal Mauricio Macri, Bolsonaro dijo temer una oleada de refugiados similar a la que Brasil enfrenta en su frontera con Venezuela si “esos izquierdosos” ganan las elecciones de octubre en Argentina.

Fernández no tardó en responder: “Celebro que Bolsonaro hable mal de mí. Es un misógino, un racista y violento. Con Bolsonaro no tengo problema en tener problemas”. Pidió además a Bolsonaro que libere al ex presidente Lula de Silva, que denuncia una conspiración en la condena de casi nueve años de cárcel que cumple por corrupción. El mes pasado, Fernández visitó a Lula en su celda de Curitiba.

Bolsonaro, que basó su campaña en el odio a Lula, proclamó en varias ocasiones su apoyo a Macri y expresó su preocupación por la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva al poder. “Todo apunta a que la relación entre ambos, si gana Fernández, será dura, pero un estado de tensión prolongado no le interesa a ninguno de los dos”, dijo Vinicius Vieira, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de São Paulo.

De todas formas, para Fernández tanto Bolsonaro como Macri son figuras pasajeras de la historia. “Con Brasil nos vamos a llevar espléndido, Brasil va a ser siempre nuestro principal socio, Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina”.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, y Argentina es el tercero de Brasil (después de China y EEUU).

Los observadores estarán atentos sobre todo al impacto que un cambio de Gobierno en Argentina y las tensiones entre los principales socios del Mercosur podrían tener en el acuerdo de libre comercio alcanzado en junio entre el bloque sudamericano (formado también por Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Ya en su visita a Lula, Fernández afirmó que el acuerdo fue anunciado para beneficiar electoralmente a Macri y que lo revisaría si llega al poder.