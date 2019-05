Chiqui Arce: “No soy candidato de nada”

El entrenador dejó en claro su fastidio por ser nombrado tanto de la gente que está a favor como los que están en contra de su postulación como DT azulgrana.

“Se habló mucho y de tanto de que de habla genera esas cuestiones lindas, pero no es saludable para el club ni para mí tampoco. Por lo que dicen no soy candidato de nada y sería bueno parar de mencionar, pero se sabe que no se puede, pero cansa, hasta a mí me fastidia”, mencionó.

buen plantel. Ante la consulta de cómo queda la plantilla de Cerro ante la salida de Juan Escobar, Arce argumentó que dentro del club hay muchos jugadores de calidad.

“Cerro tiene un plantel suficiente para poder arreglarse, tiene un plantel frondoso y en las formativas siempre hay un tapado que luego aparece”, resaltó el técnico campeón con el Ciclón en el Clausura 2013.