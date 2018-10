China sugiere a Trump comprar un Huawei

China y Rusia negaron ayer haber intervenido uno de los dispositivos móviles personales del presidente estadounidense, Donald Trump, tal y como publicó The New York Times, diario al que el Gobierno de Pekín acusa de publicar noticias falsas.

“Parece que hay gente en EEUU que no escatima esfuerzos para ganar el Oscar al mejor guion. Me gustaría decir que esto solo es otra prueba de que The New York Times publica noticias falsas”, aseveró la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Hua Chunying.

Según fuentes de la inteligencia estadounidense citadas por el rotativo neoyorquino, Trump ya fue advertido de que China y Rusia intervinieron sus llamadas de forma rutinaria y se le recomendó que entregue sus teléfonos personales iPhone.

“Les sugiero que cambien sus teléfonos por unos de Huawei (fabricante de teléfonos móviles chino)”, dijo al respecto la portavoz china.

En Moscú el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, también puso en duda la credibilidad del New York Times, y atribuyó esas informaciones a la decadencia de las normas periodísticas.

El New York Times no dio muchos detalles sobre el supuesto espionaje de Pekín y de Moscú. Explicó solo que las comunicaciones presidenciales eran interceptadas en la red de telefonía celular estadounidense. AFP-EFE