China gana León de Oro en Venecia con filme Nomadland

El filme premiado trata sobre Fern, quien después del colapso económico de una colonia industrial en una zona rural de Nevada, emprende un viaje de exploración por carretera, como una nómada de la era moderna.

Nomadland, la tercera película de Chloé Zhao, presenta a nómadas reales; Linda May, Swankie y Bob Wells como mentores y camaradas de Fern en su viaje de exploración a lo largo del vasto paisaje del oeste estadounidense.

El León de Plata al Mejor Director fue para Kiyoshi Kurosawa, por Wife of a Spy (Esposa de un espía). Kurosawa es conocido por sus contribuciones al cine de horror japonés.

En tanto que el León de Plata Gran Premio del Jurado fue para el filme Nuevo orden, de Michel Franco. Este filme trata sobre una boda de alta sociedad que se convierte inesperadamente en una lucha entre clases que deriva en un violento golpe de Estado. Visto a través de los ojos de una joven prometida y de los sirvientes que trabajan para su familia.

MÁS PREMIOS. El Premio Especial del Jurado fue para Dear Comrades, de Andréi Konchalovsky, y el Premio al Mejor Guion fue para Chaitanya Tamhane, por The Disciple.

La Copa Volpi a la Mejor Actriz fue para Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, y la Copa Volpi al Mejor Actor se otorgó a Pierfrancesco Favino, por Padrenostro.

En la categoría Horizontes fueron premiadas The Wasteland, de Ahmad Bahrami como Mejor filme; I predatori, de Pietro Castellitto como Mejor Dirección, y el Premio Especial del Jurado lo recibió Listen, de Ana Rocha de Sousa. La Mejor Interpretación Femenina fue para Khansa Batma, por Zanka Contact, y la Mejor Interpretación Masculina para Yahya Mahayni, por The Man Who Sold His Skin.