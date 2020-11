Chevrolet ofrece grandes promociones en el Black Friday 2020

En esta ocasión, los clientes podrán acceder al variado portafolio de vehículos de la marca, que va desde el nuevo Chevrolet Onix Joy a un precio diferenciado de U$S 8.990, equipado con doble airbag, frenos ABS, levanta vidrios delanteros eléctrico, aire acondicionado y transmisión mecánica de seis velocidades.

También estará presente el vehículo monovolumen de Chevrolet, el Spin LTZ a tan solo U$S 17.990, este vehículo cuenta con atributos de serie de última generación, como cámaras de retroceso con sensor, asientos de ecocuero, conectividad Chevrolet MyLink, tres hileras de asientos y más, que lo convierten en el mejor vehículo de su categoría. Además, se contará con la presencia del recientemente lanzado New Onix LS con un costo de U$S 13.390 en su versión automática. Todos estos modelos y otros más, se suman a esta fiesta de precios con condiciones especiales ofrecidas por la marca.

Las espectaculares ofertas estarán a disposición en las 17 sucursales Chevrolet del país a través de su red de concesionarias: Tema Automotores, De la Sobera, Acisa y Divisa.

Esta acción de retail se conforma por un fuerte equipo de trabajo: distribuidores, fábrica y medios de comunicación como apoyo para la realización del evento.

Chevrolet ofrece a sus clientes vehículos con consumo eficiente de combustible cuyos rasgos son su enérgico desempeño, diseño que haga latir el corazón y tecnología de seguridad activa y pasiva fácil de usar, sumando valor a los clientes. Para mayor información sobre los modelos, ingrese a www.chevrolet.com.py.

