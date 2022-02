Chelsea, City y Tottenham no fallan en la FA Cup

Chelsea enfrentará al Everton, que derrotó por 4-1 al Brentford.

Manchester City goleó por 4-1 al Fulham, sin mayores complicaciones y medirá al Norwich en los octavos; este equipo pasa al derrotar 1-0 al Wolverhampton.

Mientras que Tottenham venció 3-1 al Brighton y aguarda por rival que saldrá del partido entre Liverpool vs. Cardiff que se enfrentan hoy a las 09:00 en Anfield.

A las 13:00, juega el Nottingham Forest del paraguayo Braian Ojeda ante Leicester y cierra el fin de semana de FA Cup el duelo entre Bournemouth vs. Boreham Wood a partir de las 15:30.

Otros cruces que quedaron definidos en los octavos del torneo de clubes más antiguo del mundo son: Huddersfield vs. Peterborough, Luton vs. Southampton, West Ham vs. Middlesbrough.