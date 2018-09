“Che mo kane’óma. Tengo más de ochenta años, muy bien vividos”

“La palabra retiro es fuerte, digamos que cambio de escenario. Me voy a retirar el día que Dios diga basta y me llame”, dice Rojas Doria, actor cómico, dramaturgo y director teatral nacido en 1931.

Rojas Doria cuenta que ofrecerá una última aparición en un teatro con la obra que él mismo escribió, titulada Aló Madame, una comedia en la que participa junto a figuras como Luis D’Oliveira, Sandra Molas, Romi Cetrini y otros.

“Estoy bien, pero no puedo caminar mucho. Quiero seguir escribiendo, justamente quiero lanzar mi segundo libro, después de esta obra de despedida, para lo cual usaré un aparato que me ayudará a ponerme en pie”, cuenta don Rafael, quien fuera Compadre de César Álvarez Blanco (1927-2003) más de 40 años.

Rojas Doria tiene dolores que le impiden caminar mucho, y sigue tratamientos por las secuelas que le dejó el accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió el año pasado.

“Estoy cansado, viejito, che mo kane’óma. Tengo más de ochenta años bien vividos, no me puedo quejar. Tras el ACV, tengo un lado del cuerpo que no me responde, el brazo me duele, aunque muevo no puedo alzar hacia arriba”, cuenta el humorista, que a pesar de todo, confiesa: “no pierdo el buen humor”.

ABUNDANCIA. El actor confiesa que su memoria ya no es la de antes, y que no recuerda todos los títulos de las obras en las que participó, que fueron más de 60 solo en sus más de 4 décadas de actuación junto a César Álvarez Blanco, su Compadre.

“Una de las obras más emblemáticas para nosotros fue Plata yvyguy rekávo (escrita para Los Compadres, por Mario Halley Mora). Es la obra cumbre del teatro popular paraguayo, la que ganó más plata, tuvo más público, más aplausos. Con ella viajamos por todo el país y al exterior. Gran éxito, la mejor”, afirma.

Además, recuerda con mucho cariño al primer elenco de esa obra: Miriam Celeste, Ramón Patiño, Alejo Vargas, Nilda Odriosola, Luis D’Oliveira, entre otros. “Fuimos el primer elenco de esa obra, a todos les guardo un gran cariño, por ser los primeros en representarla. Hasta hoy, sigue siendo la más reidera”, afirma.

Con el Compadre también actuó en obras como El médico rural y El comisario de Valle Lorito; “la edad no viene sola y me olvido de los nombres”, dice sonriendo.

Otro grato recuerdo que comparte es el haber sido nombrado junto a su compadre Hijos Dilectos de Nueva York en la década de 1970, “por contribuir con la alegría de toda América”, recuerda el humorista.

AGRADECIDO. Don Rafael se considera un hombre agradecido. “¿Qué más se puede pedir? Yo tuve lo mejor: el cariño del público. Me han querido, me quieren y me lo demuestran cuando me ven, es mi principal satisfacción”.

Acerca de si pudo vivir dignamente con el arte, confiesa que sí. “No me quejo. El teatro me dio hasta para mi señora que ya se fue, en el 2011”, dice el actor que recientemente participó en la cinta Leal.

Acerca de dos puntos sensibles, con respecto a su trayectoria, como aquellos chistes calificados como machistas, y su relación con Stroessner, se limita a responder que en lo personal siempre le dio su lugar a la mujer, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que ella ha tenido en su vida. En tanto que de Stroessner dice: “Él nos dio trabajo, nos recibió cuando necesitamos y le agradezco”.