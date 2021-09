Chaqueños sufren por la falta de agua y claman asistencia

La larga sequía hacen que los pobladores de tierras lejanas del Departamento de Alto Paraguay sufran la escasez del agua para el consumo humano. No tienen más para beber, ni para el aseo personal, los tajamares se encuentran secos. Los que viven lejos del río Paraguay son asistidos con camiones cisternas no pueden abastecerles.

Los pobladores de Toro Pampa ayer miércoles no tuvieron otra opción que salir a buscar el líquido vital hasta se llegaron hasta Fuerte Olimpo con bidones, tambores y hasta botellas de plásticos que sirven para el acarreo, que hacen en un vehículo particular ya que las instituciones del estado no escuchan sus reclamos que datan de antaño.