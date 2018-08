CGR intima a Gobernación a entregar documentos sobre uso del Fonacide

CIUDAD DEL ESTE

La Contraloría General de la República (CGR) intimó a la Gobernación del Alto Paraná a presentar la rendición de cuentas del destino que se les dio a los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), correspondientes al 2013, último año de gestión del gobernador Nelson Aguinagalde.

El plazo venció ayer y como no se presentaron los documentos, el Ministerio de Hacienda no realizará las transferencias de los fondos pendientes.

Al respecto, el gobernador Roberto González Vaesken dijo que se trata de un despropósito, teniendo en cuenta que aún están en proceso de instalación en la casa de gobierno departamental.

De hecho, el 15 juraron y el 16 asumieron funciones los nuevos titulares de las diferentes secretarías.

El gobernador señaló que no encontraron un solo documento, por lo que están buscando la forma de saber dónde están pisando, por lo que solicitó una prórroga para la presentación de los documentos requeridos por el ente contralor.

Señaló además que no tiene documentos contables de la institución y en los próximos 15 días buscarán tener fotocopias, por los menos, de los documentos que obran supuestamente en la Contraloría General y el Tribunal de Cuentas.

“Recibimos un oficio de la Contraloría donde nos pide responder aspectos que hacen a la administración de Nelson Aguinagalde. Nos dijeron que si no respondemos en el plazo nos van a impedir que podamos tener crédito de Fonacide para poder cumplir con nuestras obligaciones”, añadió.

NO CORRESPONDE. El jefe de la casa de gobierno calificó que la acción no corresponde. “Nos parece injusta esta acción para con una administración nueva que no tiene documentación a mano y que nos estén pidiendo documentaciones de la época de Aguinagalde, nos parece un despropósito. Ni siquiera estamos teniendo documentaciones de ahora, de este año, de este mes, menos de hace cinco años”.

Enfatizó en el pedido, vía nota, de una reconsideración para poder recibir los fondos. “Me parece una mala jugada del contralor que responde al gobierno anterior. Nosotros entramos el 15 y el plazo venció el 17. Son más de 100 puntos a responder, me dicen la gente de asesoría jurídica y Hacienda. Pregunto, cómo vamos a responder si acabamos de entrar”.

Lamentó la situación, “pareciera que se quiere poner palo a la rueda para que cuando empecemos a trabajar no tengamos los recursos”.

sin sentido. Al respecto, al ser consultado, Aguinagalde señaló que durante su paso por el gobierno departamental nunca fueron notificados de que faltaban documentos referentes al uso de Fonacide.

“Eso no es lo lógico; de ser así, el que tenía que recibir esos fondos es el administrador que salió, en este caso, Justo Zacarías Irún, que nos sucedió en el cargo a nosotros, por lo que no tiene sentido que lo que pasó hace mucho tiempo tenga que repercutir ahora con el actual gobernador”.

Mencionó que a su gestión le fueron practicadas auditorías a cargo de la misma CGR, que fueron archivadas por no encontrarse evidencias de hechos que ameriten ponerlo a disposición del Tribunal de Cuentas. “El sentido común te dice que si yo no presentaba rendición de cuentas, Justo no hubiera recibido los recursos de Fonacide. Eso es categórico. Si fuese así como dice la CGR, el primer afectado hubiera sido el gobernador saliente y no fue así”.

Institución vacía

El gobernador señaló que encontró una Gobernación sin rubro en el área de limpieza, “ni siquiera papel higiénico tenemos, por el momento cada funcionario tiene que traer de su casa, situación que se repite en varios otros rubros, que nos cuesta saber por qué no tenemos los documentos”. “La auditoría nos permitirá saber cómo están algunas obras que están inconclusas, ahora estamos revisando las maquinarias de la Gobernación, hay tractores, motoniveladoras, camiones, camionetas. Queremos ver la posibilidad, para no gastar mucho dinero, que acá, lo que se pueda, reparar, queremos dejar todas en condiciones”, añadió. Refirió que si bien encontraron fondos en caja, ya tienen destino. “Es recurso ya comprometido y como se sabe en la función pública no se puede destinar un rubro a otro. Tenemos que saber cuidar, de lo contrario, vamos a estar en falta. En todo veremos una reprogramación presupuestaria”.

San Pedro: En el Día del Niño, inauguran aulas en escuela

Carlos Aquino

SAN PEDRO

La Comuna de Santa Rosa del Aguaray inauguró aulas en una escuela de este distrito aprovechando el Día del Niño. Esta vez la institución beneficiada fue la Escuela Graduada Nº 948, ubicada en el casco urbano de la ciudad, una de las instituciones con más cantidad de alumnos: Casi 800. Un pabellón con cinco aulas totalmente equipadas y climatizadas fue inaugurado por el intendente municipal Esteban González, en el marco del festejo del Día del Niño.Según el jefe comunal, la inversión en la construcción ronda los G. 500 millones y fue financiado con recursos del Fonacide; “mi administración se ha enfocado en la construcción de aulas, porque la necesidad era imperante como la construcción de empedrados, estamos utilizando correctamente los recursos de la Comuna y seguiremos así hasta culminar el periodo”, señaló.

PERSECUCIÓN política. El intendente González mantiene una larga disputa con los miembros de la Junta Municipal, quienes en mayoría han rechazado su rendición de cuentas, lo acusan de malversación de fondos y hasta han solicitado la intervención a la Contraloría y la misma Cámara de Diputados.Por su parte el intendente expresó que todo se trata de una persecución política en su contra desde que asumió el cargo. “Son cuestionamientos estériles gestados por concejales opositores y algunos colorados, pero estamos abiertos a todas las instituciones de control, no tenemos nada que esconder”, indicó.