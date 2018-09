Cetrapam dice que la suba del gasoil no afecta

El titular del gremio de transportistas Cetrapam, César Ruiz Díaz, sostuvo ayer que el incremento que registró el diésel común no les afecta, teniendo en cuenta que está vigente el Decreto 9030 del Ejecutivo, que establece un techo de G. 4.721 por litro en el precio del combustible para el transporte público.

Dijo que esta normativa obliga a los emblemas a vender al citado precio máximo.

Lo curioso es que el empresario sostuvo que solo si existe una variación en el precio de Petropar impactará al sector, pese a que en la última suba de principios de julio, donde acordaron aumentar el subsidio para no incrementar el pasaje, había dicho que la estatal no tenía nada que ver en esto, porque todos los contratos de compra de gasoil se hacían con los emblemas privados.

Señaló que ellos compran de los privados, “pero tiene que haber variación del precio de Petropar para que varíe ese techo de 4.721 guaraníes”.

Recordó que ellos habían exigido que debe existir el decreto porque no podía subir el pasaje cada vez que aumenta el combustible.

NINGUNA. Por su parte, la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, dijo ayer que no entiende por qué Cetrapam dice que la empresa tiene algo que ver en el aumento del pasaje si es que sube su precio del gasoil.

“Esa es la parte que yo no entiendo, por qué dicen eso. Nosotros tenemos solo el doce por ciento del mercado y el sector transporte no tiene contrato con nosotros”, apuntó. Añadió que el Decreto 9030 establece un tope de precio, pero esto lo deben cumplir todos los emblemas privados, como también Petropar, pero que no tiene contrato con empresas de transporte público.