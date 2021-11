Cerro gana y se acerca a semi

Cerro Porteño vuelve a jugar el martes 9 frente al Kindermann de Brasil en el Estadio Arsenio Erico, en el cierre de la ronda de grupos desde las 17:30.

Más copa. Hoy por la fecha 2 del Grupo C, en el estadio Manuel Ferreira: Deportivo Cali de Colombia vs. Real Tomayapo de Bolivia (17:30) y Alianza Lima de Perú vs. Universidad de Chile (19:45). Posiciones: U. de Chile 3 puntos, Cali 3, Alianza 0 y Real 0.

En la Serie D, en el Arsenio Erico: Corinthians de Brasil vs. Nacional de Uruguay (17:30) y Deportivo Capiatá vs. San Lorenzo de Argentina (19:45). Posiciones: Nacional 3, Corinthians 3, San Lorenzo 0 y Capiatá 0.