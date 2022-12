Centurión renuncia a la Junta por diferencias con Cartes

“No comparto su línea, pero la mayoría lo eligió y no pienso cuestionarlo, entonces me voy a retirar silenciosamente. Agradezco a esos 26 mil colorados que me votaron”, sostuvo Centurión.

Indicó que su renuncia se dará una vez que Horacio Cartes sea proclamado como nuevo titular colorado.

Debate. El ministro asesor presidencial y uno de los más cercanos al mandatario desafió además a Santiago Peña a un debate público para que demuestre sus acusaciones de corrupción en este Gobierno.

“Peña es juez y fiscal de los que fueron sus adversarios, tienen a la Fiscalía arrodillada y habla de corrupción de nuestro Gobierno; le desafío a debatir una por una sus acusaciones, debate público, no a puertas cerradas. Que deje de ser títere de Horacio Cartes; es candidato de la ANR y no del patrón”, refirió a través de su cuenta oficial en las redes sociales.

“Nos sorprende que culminadas las internas se sigue con ese discurso irresponsable y el señor Santiago Peña es candidato de la Asociación Nacional Republicana, no de Horacio Cartes. Poco favor le hace Santiago Peña con sus declaraciones, tenemos que pensar en unir nuestra familia y unir al Paraguay“, señaló.



Daniel Centurión,

asesor presidencial.