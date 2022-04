Central: Hugo   Javier maniobra para seguir  en la  Gobernación

El gobernador Hugo Javier González, pese a contar con prisión domiciliaria está decidido a no soltar el cargo y su abogado Fausto Portillo solicitó una autorización judicial para que pueda concurrir a su despacho de 07:00 a 15:00.

Hugo Javier solicita este permiso ya que está impedido, porque guarda arresto domiciliario y según la nota precisa asistir a la gobernación “a los efectos de resguardar el fiel cuidado de los bienes públicos y el libre ejercicio del cargo ”.

La defensa de Hugo Javier argumenta que la autoridad competente para suspender o hacer cesar del ejercicio del cargo a una persona electa recae exclusivamente en la Cámara de Diputados.

“Este extremo ya fue evaluado y sometido a consideración de ese cuerpo colegiado y ya se expidió sobre la cuestión, que al rechazar la intervención de la Gobernación de Central, concomitantemente también ha rechazado la suspensión o cesación del ejercicio del cargo de gobernador”, expresa Fausto Portillo en la nota, donde solicita una nueva resolución.

De esta forma, la jueza María Elena Cañete, debe fijar una fecha para la audiencia donde se citará nuevamente a Hugo Javier González, para decidir si se modifican las medidas alternativas a la prisión.

La jueza Cañete, otorgó arresto domiciliario al gobernador por la presunta malversación de USD 1 millón y el mismo pretende seguir administrando la gobernación desde su residencia ubicada en el barrio cerrado Costa Lago.

Según la interpretación que hace cartismo de la carta orgánica, el gobernador puede ejercer el cargo en la misma localidad de la sede, Areguá, pero de igual forma, el barrio Costa Lago, se encuentra en Ypacaraí y tanto Añetete como la oposición apuntan a que el gobernador debe pedir permiso o renunciar. Actualmente recurre a una revisión de medidas, para que el gobernador pueda seguir acudiendo a la sede.

Cabe recordar, que la jueza emitió un auto interlocutorio que señala que la medida de arresto domiciliario “no impide que el procesado siga cumpliendo con sus funciones como gobernador del Departamento Central, cargo para el cual fue electo a través del voto popular”, pero luego se retractó aludiendo que se transcribió la pretensión de la defensa técnica.

La jueza explicó que no está en sus atribuciones determinar si el gobernador podrá seguir o no en sus funciones en atención a que este no podrá acercarse a la Gobernación.

Desde el día de la audiencia que fue el martes pasado, la gobernación se encuentra acéfala.

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Junta Departamental, Derlis Maciel, indicó que no se descarta que mientras el Juzgado no se expida sobre el pedido que hace Hugo Javier, el mismo podría solicitar un permiso por 15 días e interinamente puede asumir el presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera. “Hoy no se le puede pedir su renuncia porque puede pedir permiso por 15 días y también puede gobernar desde su casa”, expresó.