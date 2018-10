Celta de Júnior tiene un traspié en La Liga

Tomas Pina, a los 58’, marcó el gol de la victoria para Alavés, que se transformó en el líder provisorio de La Liga Española, con 17 puntos, a la espera de lo que hoy hagan Barcelona (15 pts.) vs. Sevilla (16 pts.), desde las 15.45, con transmisión de ESPN 2.

Celta queda décimo con diez puntos en la tabla de posiciones.

Serán cuatro juegos los que hoy se jugarán en la Liga Española: Real Madrid (14) vs. Levante (10), desde las 8.00 (transmite Tigo Sports +), Valencia (9) vs. Leganés (7), a las 11.15; Villarreal (8) vs. Atlético Madrid (15), a las 13.30 (transmite Tigo Sports +) y el mencionado Barcelona vs. Sevilla.

El Betis, de Antonio Sanabria, recibirá mañana a las 15.45, al Real Valladolid. Betis marcha octavo con 12.

En Italia, hoy se disputan tres partidos, donde destaca el juego del líder Juventus recibiendo al Genoa (13.00).