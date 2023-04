Celine Dion publica la canción de su primera película como actriz

En el film, que narra la historia de una mujer que se enfrenta a la muerte inesperada de su prometido enviando mensajes de texto al número de teléfono del fallecido, Dion interpreta a un personaje inspirado en ella misma.

Las cinco canciones de Love Again son las primeras de la artista canadiense desde que en diciembre de 2022 anunció que sufría una enfermedad neurológica que la obligó a cancelar su gira mundial de 2023.

Céline Dion - Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Official Lyric Video)