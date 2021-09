Celeste denuncia falta de agua en el Chaco y levanta pólvora

Amarilla dijo que la comunidad está olvidada y que acudieron a ella, que es una diputada de Asunción, porque sus representantes chaqueños no les dan repuesta.

“No tienen agua en Toro Pampa porque la ANR votó en contra de la propuesta de la multibancada liberal de construir tanques de agua y redes de agua en el Chaco con fondos de Itaipú”, acusó.

Cuestionó que las personas deban consumir agua de tajamar y que los diputados solo vayan a verlos para buscar votos. Apuntó al gobernador José Adorno, quien hace oficina en Asunción.

El cartista Bachi Núñez le respondió que se trata de una hoja de ruta de Amarilla y que no se aprobó el proyecto porque antes la liberal Rafaela Guanes tuvo a su cargo el presupuesto para un acueducto que nunca se ejecutó y temían que vuelvan a hacer lo mismo. La cartista Marlene Ocampos apoyó a Amarilla y lamentó que los estancieros tengan agua para sus vacas, pero no para los ciudadanos de Toro Pampa. “Si salieron a cerrar la ruta, qué más les queda, están en su derecho, el que no llora, no mama”, dijo. Mientras que el también cartista Edwin Reimer prefirió acusar que el cierre de rutas solo obstaculiza a la “gente que trabaja” y que eso es politización del tema. “Alguien les lleva ahí”, lanzó.



