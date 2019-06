Celebraciones por la Paz del Chaco

Excombatiente pide caminos para Pilar

La ciudadanía pilarense, escolares, estudiantes, militares y policías recordaron la firma del Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia, frente al busto en homenaje al Mariscal José Félix Estigarribia, conductor victorioso del Ejército paraguayo.

El acto este año no contó con la presencia del excombatiente Próspero Rojas (104), presidente de la Unión de Veteranos de la Guerra del Chaco de Ñeembucú, quien desde su hogar pidió a las autoridades locales y nacionales la reparación del camino que le permite llegar a Pilar.

Refaccionarán Cuartel de la Victoria en Guairá

Integrantes de la Segunda División de Infantería, con asiento en Villarrica, encabezaron el desfile en la capital guaireña, al son de la banda de músicos de esta institución.

Luego se hizo entrega de una corona de laureles en las inmediaciones del Cuartel de la Victoria, donde se desarrolló un acto protocolar, ante la presencia de autoridades y estudiantes. Un momento muy emotivo se vivió cuando Gustavo Navarro, intendente de Villarrica, dijo que el edificio del Cuartel de la Victoria será refaccionado pronto para convertirlo en un museo y biblioteca. RG

Celebración diferente en el Chaco

Saliendo de los aburridos discursos, alabando a los caídos y engrandeciendo el heroísmo guaraní, en Boquerón se celebró el aniversario de la Paz del Chaco con representación de la guerra y la paz.

Se vio, por una parte, el soldado guaraní, con su tradicional vestimenta y, por el otro, a los bolivianos.

Este evento se realizó en el predio del Tercer Cuerpo de Ejército, donde la ciudadanía se congregó para observar la pequeña obra teatral. LE

Misa por descanso de héroes en Caacupé

Con el rezo de una misa presidida por el obispo Ricardo Valenzuela en el santuario de la Virgen de Caacupé, las autoridades, la población y estudiantes de la Villa Serrana recordaron el nuevo aniversario de la firma de la Paz del Chaco.

Luego se trasladaron al costado del templo, donde están las cenizas de los combatientes que fallecieron durante la Guerra del 70 y en la contienda bélica del Chaco.

Vale recordar que en Caacupé se encuentra viviendo el último sobreviviente de la Guerra del Chaco. Se trata de don Sindulfo Maidana (104), marino que sirvió a la patria en el Cañonero Humaitá. DBF

Festejo en ex casa del Mariscal Estigarribia

La recordación de los 84 años del Protocolo de Paz del Chaco se recordó en Puerto Casado, Alto Paraguay, en uno de los sitios estratégicos durante la contienda chaqueña: La ex casa del Mariscal José Félix Estigarribia, denominada La Chaqueña.

Participaron las instituciones educativas con sus alegorías, cantos y poesías, también las autoridades dieron sus discursos con relación a la Guerra del Chaco.

La casa fue un museo que se rapiñó totalmente y donde ahora solo quedan sus murallas y unos pocos objetos, que se pudieron rescatar. AM

Agasajan a excombatiente en Misiones

Antolín Sánchez, el último excombatiente de la Guerra del Chaco que queda en San Patricio, Misiones. El hombre tiene 103 años y ayer, como es tradición en su familia, lo despertaron a las 5.00 al son de petardos.

Luego se levantó y recibió al intendente, los concejales municipales, estudiantes de colegios nacionales y a miembros de la comunidad, quienes realizaron un acto cultural en el patio del veterano.

”Luego como es habitual preparamos asado a la estaca con sopa paraguaya para compartir con los presentes, el 1 de setiembre cumplirá 104 años estamos muy animados preparando su festejo, él está lúcido y fuerte”, expresó Celia Sánchez, hija del excombatiente.

En Santa Rosa de Lima, Misiones, se llevó a cabo un acto cultural en el centro social y cultural roseño, mientras que en San Ignacio el acto conmemorativo por la Paz del Chaco se desarrolló frente al Museo Semblanza de los Héroes. V.R.

Familia de Edelio marcha en Concepción

Cuatro municipios declararon asuetos distritales y realizaron desfiles en honor a la Paz del Chaco con gran presencia de ciudadanos. Los desfiles se realizaron en Yby Ya’u, Arroyito, Paso Barreto y Loreto, donde la juventud estudiosa homenajeó a los excombatientes.

Solo en Loreto participó un veterano, Ramón Caballero (104), “estoy más débil, me molesta mi pecho donde fui herido, creo que no voy a festejar mi cumpleaños, porque gasté todo mi dinero en medicamentos”, señaló.

En Arroyito, familiares de Edelio Morínigo desfilaron ante el público con la foto del policía secuestrado hace casi cinco años por el EPP. Fue una forma de exigir información sobre el paradero del suboficial. JR