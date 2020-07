Cecilio no quiere continuar en el Rojo

"Cecilio me dijo que no quería seguir jugando en Independiente y quedó ahí. Yo le expliqué que, si era así, no me correspondía más hablar con él porque la situación entraba en un plano para que siguiera con los abogados", sostuvo el campeón del mundo con Argentina en México 86 en diálogo con TyC Sports.

El paraguayo de 25 años, ex Sol, Nacional y Cerro Porteño que arribó al club en enero de 2019 procedente del América, de México, dejó de participar de los entrenamientos virtuales del equipo por una deuda económica que el club tiene con él.