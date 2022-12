Cecilia Pérez denunció que hubo machismo y misoginia

Pérez, quien también fue ministra de Justicia y asesora de Mario Abdo Benítez, significó que el hecho no le afectó y que por ello no trascendió, pero manifestó que es necesario “levantar la voz cuando esto pasa”.

“Estos son los motivos por los cuales a la mujer le cuesta involucrarse en altos cargos de dirección política o candidatarse, porque a las mujeres se les ataca mucho más que a los varones y, sobre todo, cuando viene de otras mujeres”, señaló a radio Monumental 1080 AM.

“Yo escuché inventos personales. Fui la mujer de varias personas en este proceso y a los hombres no se los ataca con eso. Yo tengo conocimiento acabado de que me buscaban la vuelta y, como no encontraron, empezaron a hablar de cuestiones personales”, comentó.

Aseveró que hay machismo y misoginia e instó a generar una unidad de mujeres contra este tipo de hechos y destacó que “a los hombres no se les ataca de esa forma ni se les inventan vinculaciones personales”.

“Yo viví esa situación y es importante que digamos y levantemos la voz, porque nos pasamos diciendo que debe haber más mujeres en puestos de conducción pública o política o en cargos como este, para después promover este tipo de conductas”, manifestó.

No obstante, descartó que estos ataques hayan influido en la decisión del Poder Ejecutivo sobre los ternados.

“Son las reglas de juego y le deseo éxitos al doctor Emiliano Rolón porque es un desafío enorme que tiene enfrente”, dijo al ser consultada sobre la elección de Rolón como futuro fiscal general.

Sostuvo que en la Fiscalía hay que tomar decisiones profundas de transformación y va a ser difícil.

“Esto fue un proyecto profesional, una apuesta que hice en un momento de mi carrera”, enfatizó.



Cecilia Pérez,

ex ternada para la FGE.