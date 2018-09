CDE: Taxistas rodean Junta y piden control a sus pares del extranjero

De nuevo se instala una vieja disputa por pasajeros entre trabajadores taxistas paraguayos y brasileños que operan en la zona de Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Yguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina. Los locales hablan de que muchos vehículos brasileños ingresan a la ciudad sin cumplir la ordenanza municipal que regula el servicio de taxi, como por ejemplo el de contar con la lista de pasajeros.

Este requisito es exigido cuando el mismo taxi que trae a los turistas brasileños será el encargado de volver a llevarlos hacia a la margen brasileña. “Este incumplimiento por parte de un taxista paraguayo en Foz de Yguazú significa una multa que puede llegar hasta 3.000 reales, unos 4 millones de guaraníes”, denunciaron ayer los asociados del gremio Taxistas Unidos del Este (Taude), que rodearon con sus vehículos la Junta Municipal para pedir que intervengan en el caso.

“Vinimos a reclamar que no se hacen las fiscalizaciones en el sector transporte público. Planteamos nuestra inquietud a los concejales a fin de que busquen la manera para que se haga respetar la ley en nuestra ciudad. Queremos que se haga un estricto control, tanto para nosotros como para los que vienen de otros países como Foz de Yguazú y Puerto Iguazú (Argentina)”, refirió Gustavo Espínola, que habló durante una audiencia pública ante el pleno del legislativo.

El trabajador señaló que la falta de control les perjudica. “Los colegas brasileños dicen que Ciudad del Este es muy barato y que no hace falta cumplir las reglas y normas de tránsito y eso nos duele como trabajadores. Nos duele porque en el lado brasileño si fallamos, las multas son muy elevadas y hay que pagar sin reclamar”, expresó.

COMISIÓN. Espínola comentó que no están en contra de que traigan turistas a la ciudad para hacer sus compras. “No por eso en detrimento de todos los compañeros hacer lo que ellos quieren porque no hay ningún control. Venimos a exigir para que a través de los concejales se llegue a los que tienen que hacer ese trabajo”.

El trabajador adelantó que conformaron una comisión para controlar el trabajo de los policías municipales y los fiscales de tránsito. “Porque no trabajan hay muchas irregularidades y para dar seguridad también a los que visitan a nuestra ciudad. Si nosotros estamos cometiendo alguna irregularidad, nos vamos a adecuar, lo que queremos es que se trabaje en beneficio de la ciudad”.

Otra irregularidad denunciada tiene que ver con la circulación de vehículos particulares haciendo de taxis. “Se debe crear de alguna manera una figura legal, para que se pueda controlar a los vehículos particulares que sacan el trabajo de los compañeros taxistas”.

Fuerte multa

Por su parte Enrique Rolón, también dirigente de Taude, señaló que el reclamo se está haciendo por las vías correspondientes y que si no tienen una respuesta, anuncian una gran movilización.

“Del lado brasileño a nosotros nos exigen todo, seguro, carta verde, te verifican las condiciones del vehículo y si fallamos, pagamos nuestra culpa, pero los extranjeros que están en falta no pagan nada en Ciudad del Este y es triste.

La multa mínima es de 200 dólares. Yo llegué incluso a pagar 3.000 reales, no estoy llorando, pero acá no ocurre eso con los extranjeros”, refirió.Rolón expresó que sus pares brasileños y argentinos harán lo que quieren.

Comentó que ellos cuando llevan sus pasajeros, hacen firmar la lista de pasajeros a las autoridades de control del lado brasileño y esperan a sus pasajeros para traerlos de vuelta.

“Ellos traen pasajeros en un minibús, entran al shopping, le dejan y después a la tarde viene otro vehículo para llevarlos, sin ningún tipo de control”.