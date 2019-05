CDE: Finaliza propaganda electoral y tres candidatos quedan en puja

El colorado Wilberto Cabañas, que tiene a la cúpula del gobierno a su favor y el respaldo del poder económico del gobernador Roberto González Vaesken, competirá contra Teodoro Teddy Mercado, quien hizo historia en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por ser el primer candidato de consenso, quien llegó sin internas y con la unidad de los seis comités.

El tercero es el independiente Miguel Prieto, del movimiento Conciencia Democrática del Este (CDE), apoyado por Patria Querida y los partidos minoritarios. Apunta al sector joven y a los no afiliados, y ahora cuenta con la adhesión de dos opositores que descabalgaron de sus candidaturas para trabajar en su campaña, Lilian Canale, del Partido de la Juventud (PJ), y Raimunda Robles Torres Ña Reina, del Partido Frente Amplio (PFA).

Mercado y Prieto no lograron un acuerdo para unirse, pese a varios intentos, y esta división en la oposición podría favorecer a Cabañas.

Por su parte, el abdista, quien se está recuperando de un cuadro de dengue, dijo que está confiado en que va a ganar porque la Asociación Nacional Republicana (ANR) llega unida, y que no le afecta el apoyo reciente de estos dos candidatos a su rival, alegando que no tienen fuerza.

“Lilian Canale estuvo conmigo recorriendo el otro día, pero nosotros tenemos nuestra fuerza propia, ellos pueden unirse todos, pero el Partido Colorado está unido, estamos haciendo un buen trabajo con las 16 seccionales. Nosotros nos conocemos todos en Ciudad del Este, conocemos la fuerza de cada uno”, refirió.

Cabañas fue muy cuestionado en las internas, con denuncias por el supuesto uso del aparato estatal para atraer votos. Pero tras salir victorioso, todos los sectores se unieron, aunque no le fue fácil llegar a un acuerdo con quien fuera su principal oponente, Lilian González de Aguinagalde.

Las elecciones de un nuevo intendente de Ciudad del Este se realizan este domingo 5 de mayo, para cubrir el puesto de la destituida Sandra McLeod, que está siendo interinado por Perla Rodríguez de Cabral.

Están habilitados 204.000 electores para dichos comicios en Ciudad del Este, quienes podrán votar de 7.00 a 16.00 en un total de 22 locales habilitados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Cabañas reprocha vito de Kelembu en cena de fondos

El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Wilberto Cabañas se mostró molesto por el actuar de Celso Kelembu Miranda, quien hizo vito de billetes de G. 100.000 durante la cena de recaudación de fondos para la campaña del oficialista, que tuvo más de mil asistentes y donde recaudaron G. 1.000 millones.

Kelembu compró la adhesión y participó de la cena, donde estuvo el presidente Mario Abdo Benítez. “A Kelembu yo no sé qué le pasa, le está picando algo, no solamente ahí (en la cena), sino que en otros lugares él hizo eso. Nosotros no estamos en eso, él personalmente lo hace, y yo creo que es un acto despreciable, porque no se construye así, pero es su forma de ser, ni idea de por qué hizo, locura, a mí no me gusta, no tenemos que entrar en eso, el Paraguay no se construye así”, indicó.