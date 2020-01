CDE: Casi 50% de la nueva Policía de Tránsito renunció por presiones

De los 70 agentes de Tránsito presentados en setiembre del año pasado como la nueva Policía Municipal de Ciudad del Este, ya renunció casi la mitad, es decir 30, al no soportar las condiciones de trabajo y la particularidad que tiene esta capital departamental, que está sobrecargada con transporte público y vehículos particulares.

El intendente Miguel Prieto Vallejos reconoció la situación y lamentó el hecho de que muchos decidieron dejar el uniforme porque no soportan la presión y prepotencia de conductores en infracción.

Admitió que falta cobertura en muchos sectores y que el problema seguirá hasta tanto se termine el proceso de capacitación a los reemplazantes, que cubrirán la vacancia dejada por los que renunciaron. “Policía Municipal falta por todos lados”.

El intendente habla de “maltrato” y “prepotencia” de muchos conductores infractores que con celular en la mano filman y hablan de honestidad por las redes sociales, mientras por el otro lado no quieren reconocer que son infractores de las reglas de tránsito.

Asegura que esta actitud es la principal causa de la masiva renuncia. “De los 70 que contratamos, 30 renunciaron por maltrato de la ciudadanía. “Muchas veces le multás y te filman, gritan Miguel Prieto bandido, pero ellos estacionan mal, sobre franja peatonal, son prepotentes”, señaló.

El jefe comunal explicó que para resolver el problema realizaron un nuevo llamado a interesados en formar parte de la Policía Municipal local. “Vamos a contratar 30, pero tenemos que llegar a 150 para cubrir toda la ciudad, pero por lo menos a 100 queremos llegar entre febrero y marzo. Hoy tenemos 40”.

INCOHERENCIA. Prieto entiende que, con esa actitud de muchos conductores, en realidad se prefiere más a los corruptos que a los que se apegan a la ley. Es decir, por un lado, se habla contra la corrupción, pero por el otro se niega a respetar las reglas de tránsito.

“O sea el pueblo exige que el policía municipal sea corrupto, porque cuando sos recto se enojan. En las redes sociales todos piden una policía municipal recta. En ese sentido, hay una incongruencia de parte de la ciudadanía. No digo todos, seguro será una minoría, pero eso hizo que muchos de nuestros policías municipales salgan huyendo, diciendo que no van a quedar a aguantar todo esto, a exponer mi vida por G. 2.500.000 me decían muchos agentes que se fueron”.

DESMANTELADO. Durante dos meses, sigilosamente 70 personas fueron capacitadas, es así que el 20 de setiembre del año pasado, el intendente municipal Miguel Prieto dio a conocer una resolución por la que decide desmantelar la vieja Policía Municipal y al día siguiente presenta en conferencia de prensa a la nueva institución, con nuevo uniforme y nuevo personal.

El argumento del intendente Prieto era que la corrupción interna era imposible de corregir por lo que se tomó la decisión de destituir a un total de 61 agentes de tránsito. Todos cobraron posteriormente sus respectivas indemnizaciones y aguinaldo proporcional.