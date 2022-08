CBI: HC debe comparecer y se prevé indagar sobre San Cristóbal y Atlas

Apenas se firmó, ayer mismo llegó al Senado la decisión del Juzgado sobre la comparecencia del ex presidente de la República Horacio Cartes a la convocatoria de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) sobre lavado de dinero. La cita está marcada para el martes 6 de setiembre.

“A mí me parecía que estaba muy claro, se le comunicaba al señor Cartes a comparecer y que debe contestar las preguntas, pero ahora me resulta confusa la situación”, dijo el senador Jorge Querey tras escuchar las declaraciones del magistrado, que al final subrayó que solo comunicó a Cartes de la convocatoria y que no está obligado a concurrir ante el Congreso.