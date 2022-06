Cazal tiene acuerdo para jugar en Lanús

Ayer, por Radio Monumental en FALG, Iván Cazal (23 años), el volante de Sol de América dejó sus sensaciones en lo que será su primer fichaje internacional, que sería al Lanús argentino. “Muy feliz por esta transferencia, solo estoy esperando los detalles del viaje”, sostuvo.

Cazal confesó además sobre un episodio en medio de su carrera: “Antes de llegar a Santaní casi dejé el fútbol pero mi papá me dijo que siga y no decaiga”. El futbolista oriundo de General Aquino llegó a los 18 años a Santaní: “El que me llevó a Santaní fue Pedro Sarabia cuando me vio jugar en la liga local”.