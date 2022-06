Caudillismo se impone en las listas para la Junta de Gobierno de  ANR

Versado. Ya jugó varios partidos en su trayectoria política e incluso fue presidente de la República y además en el ejercicio de la presidencia compitió y ganó la Junta de Gobierno, generando una crispación política. En el último periodo no pudo jurar como senador, debido a un impedimento constitucional y ya no intentará. Sin embargo, tomó el desafío de ser el candidato número 1 del oficialismo para medirse contra Galaverna.

Luego de haber descartado ir por la presidencia de la Junta de Gobierno para enfrentar a Horacio Cartes, el ex presidente y actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, lidera la lista del movimiento oficialista Fuerza Republicana para ser parte de la cúpula colorada.

Por su parte, Juan Carlos Galaverna lidera la lista de Honor Colorado. El veterano senador es uno de los miembros del comando de campaña del cartismo. Desde fines del año pasado, decidió ir al movimiento de Horacio Cartes. Su hijo Juan Carlos Nano Galaverna es candidato a senador suplente número 2.

Otros referentes de la lista del oficialismo, que dio a conocer los primeros 9 lugares hasta el momento, son: El senador Juan Afara; el hijo del senador Óscar Salomón e intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón. Le siguen en la lista, Arnoldo Wiens, Lilian Samaniego, el diputado Juan Acosta, Mario Varela, Miguel Cuevas y Denis Lichi.

En tanto, en Honor Colorado le siguen a Galaverna el jefe de campaña y ex articulador de Concordia Colorada José Alberto Alderete; el senador Antonio Barrios; el ex samanieguista Fernando Ayala; la diputada María Cristina Villalba; el gobernador y candidato a senador número 1 Juan Carlos Baruja; el convencional Jorge Miranda; la ex titular del Registro Electoral María Teresa Peralta; el senador Silvio Ovelar y el ex fiscal conocido por el caso Curuguaty, Jalil Rachid, entre los primeros 10 lugares.

La lista que tiene 38 lugares también está integrada por el precandidato a presidente Santiago Peña en el último lugar y el senador Sergio Godoy en el número 21, quien no buscará otro periodo en el Senado.

VOTO PREFERENCIAL. Por Ley, a cualquier candidatura pluripersonal o plurinominal o para cuerpos colegiados, se tiene que aplicar el sistema de listas cerradas desbloqueas, es decir, con base en el voto preferencial, explicó el titular del Tribunal Electoral Partidario, Santiago Brizuela.

Galaverna

Negociador nato. Tras 7 periodos consecutivos como senador, Juan Carlos Galaverna, quien se ganó el mote de negociador, astuto, verborrágico, entre otros, dejará la Cámara de Senadores, no sin antes disputar el primer lugar como miembro de la Junta de Gobierno.

Lidera la lista del cartismo de candidatos a miembros de la Junta de Gobierno y la elección será con listas desbloqueadas con voto preferencial.

Nicanor

Versado. Ya jugó varios partidos en su trayectoria política e incluso fue presidente de la República y además en el ejercicio de la presidencia compitió y ganó la Junta de Gobierno, generando una crispación política. En el último periodo no pudo jurar como senador, debido a un impedimento constitucional y ya no intentará. Sin embargo, tomó el desafío de ser el candidato número 1 del oficialismo para medirse contra Galaverna.

los primeros 9 candidatos a miembros de junta HC.png

Disputa en Central será entre nuevos y conocidos

Jazmín Narváez lidera la lista oficialista de candidatos a diputados por Central. En tanto, el dirigente luqueño Diego Candia es el candidato a diputado número 1 de Honor Colorado. Fue jefe de campaña del intendente Carlos Echeverría.

Le siguen en la lista a Narváez, el diputado Carlos Núñez Salinas; el funcionario diplomático, Juan Añazco; el concejal de Capiatá, Néstor Castellano; Hugo Sosa Pasmor; el concejal de Luque Diego Romero y otros 14 candidatos más.

Detrás de Candia, en HC se ubican Orlando Arévalo; el diputado Néstor Ferrer; la ex candidata a intendenta, Johana Vega; José Chechito López; Rodrigo Gamarra; el dirigente deportivo Ezequiel Ramírez, entre otros.

Por otro lado, Guadalupe Aveiro y Víctor Bogado confirmaron ayer su ida a Honor Colorado.