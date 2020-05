Casos de coronavirus se disparan con 101 infectados en solo un día

De los nuevos casos positivos, 98 corresponden a personas que ingresaron del exterior, que se encuentran en los albergues cumpliendo la cuarentena sanitaria. De este grupo, 97 son de Brasil y 1 de Europa. Dos contagios fueron por contacto con un enfermo y 1 es sin nexo, según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Hay cuatro nuevos recuperados y suman 152 en total. Los casos fatales se mantienen en 10, de los cuales 9 corresponden a grupos de riesgos. Siete pacientes se encuentran internados.

CARGA VIRAL

Un alto porcentaje de los pacientes con Covid-19 corresponde a connacionales que ingresan de Brasil, que quedaron sin trabajo y retornaron al país. El ministro de Salud dijo que muchos ya retornan con síntomas de la enfermedad. “Al perder su trabajo han estado varios días sin protección y han llegado a los albergues. Estando ahí notamos con mucha preocupación que existe una cierta negación, muchos de ellos no creen en el virus”.

El ingreso de compatriotas actualmente es con control sanitario, por lo que cumplen el aislamiento en albergues durante 14 días, para evitar la dispersión comunitaria.

Sin síntomas pero muy contagiosos. “La carga viral de la gente que está llegando desde Brasil es muy alta. Los test detectan con mucha facilidad a los positivos. Tenemos muchos casos de pacientes asintomáticos con carga viral muy alta”.

En relación con el contagio en albergues, el ministro dijo que eso ocurre en un determinado porcentaje. “Creemos que más de la mitad de esas personas ya son positivos al llegar al país. Muchos han estado en esa zona (San Pablo) que tiene una altísima circulación viral. El viaje ha sido de dos a tres días hasta llegar a la frontera”.

Una vez que se diagnostican casos positivos en los albergues, la cuarentena se extiende 7 días más. El ministro solicitó evitar ser hostil con las personas que están en los albergues.

BUSCAR EL VIRUS NO EL TEST

Los test no se restringen solo a los sitios de cuarentena, dijo el ministro de Salud. La toma de muestras se hace en hospitales, albergues, puntos de toma exprés en la Costanera de Asunción y San Lorenzo. Próximamente, se realizará en otras áreas, anunció. “Lo que nosotros tenemos que buscar es el virus no el test. El test es una herramienta, hay que tener una cierta racionalidad para la búsqueda de casos positivos”. Los test rápidos permitirán conocer la cantidad de gente que tuvo la enfermedad, no se utilizarán para los diagnósticos, explicó.

Mazzoleni comentó que existen muchas personas asintomáticas que dan positivo al Covid-19. “El mejor acto de ciudadanía es que una persona se acerque si tiene sospecha, para protegerse a sí mismo, a sus afectos, y a toda la ciudadanía”. Para evitar el contagio, se insta a practicar las medidas de prevención como el uso de mascarillas y lavado de manos.