Caso Imedic: Hoy se debe realizar la audiencia preliminar

La jueza Clara Ruiz rechazó el pedido de la defensa, que había solicitado que la audiencia sea por medios telemáticos. Ante está situación, todos los acusados en la causa deben presentarse para la realización de dicha diligencia.

Ferreira y Godoy están imputadas y acusadas por la Fiscalía por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados, omisión de evitar un resultado, actuación en representación de otro y asociación criminal. Mientras que, Ramírez está acusado por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

Los agentes fiscales del caso, Sussy Riquelme, Alma Zayas y Marcelo Pecci afirmaron, en su momento, que reunieron varios informes y documentaciones como la autorización de importación a cargo de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la emisión de despacho de importación de la Dirección Nacional de Aduanas, además de otros elementos, que avalan su acusación y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral.