Humberto Otazú, juez especializado en Delitos Económicos, concedió este jueves en audiencia preliminar el sobreseimiento provisional al ex procurador de la República Sergio Coscia , procesado por lesión de confianza en el caso de presuntos negociados dentro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar ( Conajzar ).

La medida fue tomada tras el pedido de la fiscala de la causa María Estefanía González. No obstante, la defensa de Coscia había solicitado el sobreseimiento definitivo, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

El caso guarda relación con presuntas irregularidades en juegos de azar, como la adjudicación de la quiniela, la regulación de las máquinas tragamonedas, entre otros.

El ex procurador había sido imputado por lesión de confianza, por supuestamente emitir dictámenes relacionados con el tema, pese a no estar facultada la Procuraduría General de la República.

En su momento, la fiscala González afirmó tener la convicción sobre su responsabilidad en el hecho, pero había explicado que no contaban con elementos probatorios suficientes para sostener la causa.

La representante del Ministerio Público también había imputado por el caso a José Antonio Ortiz, ex titular de la Conazjar; Ricardo Núñez, ex intendente de Villa Hayes; Carmen Alonso, ex titular de la Dibén; Osmar Mongelós y Rubén Antonio Roussillon, integrantes del Consejo de Administración de la institución.

También fueron procesados Raúl Silva, más el dueño de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP), que ganó la licitación de la quiniela; Álvaro Wasmosy Carrasco, quien es hijo del ex presidente Juan Carlos Wasmosy.