Caso audios filtrados: Culmina etapa de producción de pruebas en el juicio oral

Con esta presentación culminó la etapa de producción de pruebas e iniciaron las declaraciones por parte de los acusados.

Primero fue llamado el ex secretario general del Jurado, Raúl Fernández Lippmann, quien se abstuvo a declarar, así como los procesados, el ex senador colorado Óscar González Daher y el ex ministro Carmelo Caballero.

Mientras que el ex senador Jorge Oviedo Matto, también acusado en la causa, deberá declarar el próximo martes 22 de diciembre. Al culminar la etapa de declaración, el juicio proseguirá con los alegatos finales del Ministerio Público y las defensas.

En la causa están acusados por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero. Por su parte, Jorge Oviedo Matto es investigado por tráfico de influencias.

En el caso, una emisora local había dado a conocer a fines del año 2017 varios audios, donde presuntamente se negociaban casos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lo que ocasionó el proceso a los principales implicados.

Los mencionados están acusados ya que, según la investigación, coaccionaban a jueces y fiscales para varios casos judiciales, según se reveló a través de los audios.

El escándalo por los audios filtrados derivó en la destitución como senador de Óscar González Daher, quien en ese momento también presidía el JEM, y la renuncia de Oviedo Matto, quien también formó parte del organismo extrapoder.