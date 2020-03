Casi una semana de clases perdidas y docentes aún están desorientados

Directores y docentes de distintos puntos del país, comentaron que no hay órdenes claras desde el MEC sobre cómo y cuándo recuperar las clases a raíz del cierre de escuelas por el coronavirus. En muchos casos los alumnos no están realizando ninguna actividad escolar, ya que no recibieron las tareas de sus respectivos profesores, con lo que ya perdieron cuatro días de clases.