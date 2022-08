Casi 1 millón de niños y jóvenes viven en la pobreza en Paraguay

De la población en cuestión, cerca de 1 millón viven en la pobreza: El 37,9% de los niños, niñas y adolescentes (935.775 personas) son pobres, de los cuales 6,3% (154.670) se encuentran en la pobreza extrema.

“Cuando hablamos de un pobre extremo es la persona que no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos y cuando hablamos de pobreza no extrema es aquella persona que no alcanza a cubrir algunos servicios básicos como luz, agua, salud, educación, etc.”, instruye Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con motivo del Día del Niño –dijo– aprovecharon la ocasión para divulgar estos indicadores, con el fin de que se diseñen políticas públicas que favorezcan a la niñez y a la adolescencia.

En efecto, el documento contiene proyecciones de la población de 0 a 17 años de edad y sus principales características: Edad, sexo, área de residencia, asistencia a una institución de enseñanza formal, salud, pobreza, condición de actividad económica, identidad y uso de la tecnología de información y comunicación. Esto, según el INE, es a modo de ofrecer información de utilidad para definir los lineamientos de las políticas orientadas a mejorar sus condiciones de vida.

Del total de la población de 0 a 17 años de edad (conforme a las proyecciones son 2.472.346 personas), el 22,5% cuenta con seguro médico. Es decir, por área de residencia, alrededor de tres de cada 10 niños, niñas o adolescentes tienen seguro médico en el área urbana; sin embargo, solo uno de cada 10 niños, niñas o adolescentes lo tiene en el área rural.

Estos datos confirman las asimetrías que se dan entre el campo y la ciudad. “Siempre las zonas rurales son las que tenemos muchos desafíos como país”, suscribió Ojeda.

CAÍDA EN ESCOLARIDAD

En cuanto a la escolaridad se puede deducir una cobertura importante en todo el territorio nacional, ya que el 93,5% del total país de la franja etaria señalada asiste a alguna institución de enseñanza formal.

Pero los indicadores muestran que la asistencia escolar cae más de diez puntos durante la etapa adolescente.

La escolaridad de la población de 5 a 9 años de edad es del 95,6%. Entre los niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad, es de 97,3%; en tanto que esto se reduce a 83,9% entre los adolescentes de 15 a 17 años.

Por lo que en el universo de adolescentes escolarizados, el nivel de deserción está en el orden del 13,4%. Esto significa que parte importante de los niños que se vuelven adolescentes dejan de asistir a clases, por distintos factores.

“Cuando más adolescente se vuelve el niño, menos asiste a la escuela”, apuntó Ojeda al enumerar que esto obedece a distintos motivos: “Tiene una actividad económica (remunerada y no remunerada), por factores familiares, etc.”.

Por lo demás, la población con mayor proporción de usuarios de internet son los comprendidos entre los 15 a 17 años, cerca de 9 de cada 10 jóvenes; mientras que de 10 a 14 años, al menos 6 de cada 10 niños utilizaron este servicio.

preocupante estadistica sobre situacion de niñez.png

Magia y color en agasajo a chicos de Ingavi

Los pacientitos que acudieron a Urgencias Pediátricas del Hospital Ingavi fueron recibidos ayer con una gran sorpresa con coloridos globos, dulces, chocolatada, juegos, show de animación, maquillaje artístico y obsequios en celebración del Día del Niño.

El Departamento de Sicología del centro asistencial preparó la gran fiesta infantil a los pequeños en su día, con el fin de que los chicos que se encuentran enfermos, puedan distraerse y pasar un mágico momento.

Los niños se emocionaron por el gran agasajo y recibieron con algarabía los obsequios por parte del personal de blanco.

Liz Aguiar, jefa del Dpto. de Sicología de Ingavi, comentó que actualmente hay muchos casos de ansiedad y depresión en niños en el centro de salud, y es por eso que insta a los padres a estar atentos ante cualquier signo y fortalecer el diálogo.

“Tras la pandemia la mayoría de los pacientes son niños con cuadros depresivos, ansiedad y déficit de atención, porque los niños estuvieron centrados en clases virtuales, sin socializar”, afirmó la profesional.

Por otra parte el director del Ingavi, Ricardo Olmedo, agregó que en Urgencias Pediátricas acuden entre 70 y 100 pacientes por día por enfermedades respiratorias.

Destacó que dicho festejo se llevó a cabo para fortalecer lazos entre pacientes, familiares y el personal de salud.

“Con este festejo queremos hacerle olvidar un poco que están enfermos. Sobre todo porque estamos insistiendo mucho en la relación con los pacientes y familiares a través del servicio de sicología”, puntualizó.

Bulliciosos festejos tras la pandemia

Ayer, luego de dos años de encierro por la pandemia, numerosas instituciones educativas pudieron festejar nuevamente el Día del Niño.

Globos locos, golosinas, coloridos adornos, bocaditos, chocolatadas, pelotas, payasos y todo tipo de juguetes fueron la alegría de muchos niños que celebraron su día nuevamente de forma presencial junto a sus compañeritos y profesores.

En la Escuela Salesiana Pedro Ignacio Morínigo, los alumnitos de jardín al sexto grado recibieron con emoción sus obsequios. Los docentes adornaron las aulas con todo tipo de colores y personajes de ficción favoritos de los pequeños.

La directora de la institución, Rosa Ana de Ramírez, destacó la colaboración de los docentes y los padres para llevar a cabo el festejo y agregó que, incluso, para varios alumnos fue el primer día presencial, ya que en la pandemia realizaron el Día del Niño de forma virtual.

“En los dos años de pandemia realizamos el agasajo de forma virtual; este año pudimos realizar el 100%. Cada grado trajo sus bocaditos con colaboración de los padres, incluso para los niños de tercer grado este es su primer Día del Niño en la escuela, ya que anteriormente lo hicieron de forma virtual”, relató.

Comentó que además festejaron en conjunto con el Día de Don Bosco.

“Los chicos de niveles superiores hicieron de mimos y brindaron un show a los chicos y bailaron con los profes. Hoy también coincide con el nacimiento de Don Bosco, que es el patrón de los salesianos en nuestra institución”, detalló.

Otra institución educativa que también brindó un mágico e inolvidable día a los pequeños fue la Escuela Don Bosco de la ciudad de Fernando de la Mora.

“Este día fue excelente porque tuvimos colaboración de los padres y empresas que nos donaron regalos e incluso un parque infantil porque el que teníamos ya estaba viejo. En la pandemia no se pudo realizar el Día del Niño y por eso esto es muy significativo para los chicos”, mencionó la directora de la institución Mirna Aguilera.

ASISTENCIA DEL MEC. Asimismo, la directora de la casa de estudios que cuenta con 146 alumnos sostuvo que se necesita un mantenimiento constante en las instituciones públicas y mayor acompañamiento del Estado.

“Se requiere de un mantenimiento en todas las escuelas públicas porque no contamos con recursos para el día a día, vienen dos veces al año las ayudas por gratuidad que le llaman y siempre buscamos ayuda de las autoridades. Ahora necesitamos mantenimientos de los techos que tienen humedad”, aseveró.

Resaltó que la institución requiere de ayuda del Estado para las mejoras de infraestructura para brindar mayor comodidad a los estudiantes.