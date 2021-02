Casa de cambios señala que hay inequidad en mercado

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Benítez explicó que sufrieron fuertemente la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19 y que a esta situación se sumó la resolución 248 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La más reciente normativa antilavado dirigida al sector minorista entró en vigencia poco después de haberse emitido, según recordó Benítez, e hizo que el movimiento de las operaciones en las casas de cambio se redujera a “prácticamente nada”, agregó.

cambistas. Aclaró que el problema no se origina en que no quieran cumplir con las resoluciones o leyes, sino en que perciben una inequidad en las exigencias en comparación con otros actores del mismo mercado, citando a los corredores o cambistas que operan en las calles. En ese sentido, aseguró que existen clientes que, al ser requeridos de las documentaciones que estableció Seprelad en su reglamento, directamente “dan la vuelta y cambian en las puertas” de los locales.

“Entonces, ahí chocamos en lo que refiere a que nuestro movimiento se reduce a prácticamente nada, estamos apenas costeando. No estamos en un proceso de quiebra ni mucho menos, justamente se busca no llegar a eso, porque con esta resolución (248 de la Seprelad) no vemos un futuro próspero”, señaló.

Lentitud. Por otra parte, Benítez aseguró que si bien hay espacios de diálogo abiertos con las autoridades de la Seprelad y del BCP, el proceso es lento y la resolución en cuestión, mientras tanto, sigue vigente y afectando al negocio. “Mientras se va extendiendo el plazo, nosotros estamos en pérdida, entonces si es que no existe una decisión rápida realmente no podemos solventar costos muy altos. La infraestructura de Cambios Chaco es bastante grande y los costos son altos, no nos queda otra que achicarnos”, detalló.

Debate. Por su parte, el senador Fernando Silva Facetti indicó a la misma emisora que la Seprelad debería de apostar por una reglamentación a aplicarse de forma gradual y consideró que se están tomando decisiones “a las apuradas” de cara a la visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Seprelad).

Al respecto, Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, aseguró que la reglamentación 248 y otras que rigen para otros sectores son consecuencia de un proceso de adecuación de las normativas a los estándares internacionales utilizados actualmente en materia de prevención de lavado de dinero. Ratificó que están abiertos a dialogar sobre posibles cambios a la norma, pero con base en estadísticas.