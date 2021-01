Cartismo ya presiona por cargo de jefe de Gabinete presidencial

Colaboradores de Mario Abdo le recomendaron desprenderse de Villamayor para descomprimir la crisis instalada y la falta de firmeza ante los casos de corrupción.

Desde el propio entorno del cartismo hay una fuerte presión para apartar a Villamayor del cargo. Inclusive, se menciona el nombre del ex director paraguayo de Itaipú José Alberto Alderete (quien se posicionó en la primera línea ante Horacio Cartes) y es el principal negociador del plan de consenso dentro de la Operación Cicatriz.

En esta línea se acentúa la posición de que hay que fortalecer el proyecto de Concordia Colorada y ubicar a leales en los cargos claves dentro de la estructura de Gobierno que responda al plan.

Villamayor no está “en sintonía” y tiene la cruz del sector de HC porque fue uno de los impulsores de las investigaciones que pusieron en aprietos a Cartes en el exterior.

El cartista Santiago Peña fue el primero en disparar contra él y lo trató de “pillo y peajero” que debe de ser apartado del cargo. El propio Alderete recordó que cuando estalló la crisis por el acta de Itaipú presentó su renuncia para preservar el gobierno de Abdo y demostrar que no está atornillado al cargo.

SUS LEALES. Hay varias posibilidades que baraja el presidente de la República para sus principales colaboradores y leales que integran su equipo. Uno que figura para el cargo de Villamayor es un conciliador como Hugo Cáceres, actual titular de la Unidad de Gestión del Gobierno y responsable de coordinar las políticas sociales. En una segunda opción se habla de la figura de un perfil más político como es el caso de Daniel Centurión (asesor político de Marito). También puede ser una figura clave en el contexto del año electoral que arranca con las internas para las municipales y el 2022, donde se presenta el inicio para las generales presidenciales. Un punto que no agradó al cartismo es la posición asumida públicamente por Centurión contra cualquier intento de impulsar una reforma constitucional.

NO PIENSA RENUNCIAR. El jefe de Gabinete volvió a aclarar que no está pensando en renunciar y que enfrentará la interpelación aprobada en Diputados. “Me suena un tanto prematuro, en los planes de todos está terminar un trabajo. Escuché versiones, y hay una gran insistencia principalmente de Honor Colorado de mi salida, por la vía de la renuncia ahora que se dan cuenta de que no he hecho absolutamente nada reprochable”, expresó en declaraciones a Ñandutí. Planteó la posibilidad de que la interpelación no se realice el 20 como lo decidió Diputados, sino el 21, porque la ley le da la opción de elegir el día de su convocatoria.