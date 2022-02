Cartes solicita examen de correspondencia a su DDJJ

El abogado defensor del ex mandatario, Ricardo Preda, confirmó a Última Hora que la nota fue presentada el viernes pasado.

“El objetivo es que el ente competente haga un análisis correspondiente de las declaraciones juradas presentadas por el señor Cartes durante su gestión en la función pública”, explicó.

Dijo que el ministro del Interior realizó unas conjeturas a partir de las declaraciones juradas y que con esto esperan demostrar “que no hay nada que ocultar, ni a ninguna investigación que temer”.

Preda señaló que en este caso la Contraloría sí es el órgano competente para analizar la correspondencia sobre esas declaraciones juradas y no así la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), donde Giuzzio presentó la denuncia.

Informó que ayer también presentó una nota a la Seprelad, donde se expresa la preocupación de que un órgano de inteligencia sea utilizado para cuestiones políticas bajo el argumento que afecta la independencia de la institución que es “incompetente para promover investigaciones de hechos punibles”.

“Arnaldo Giuzzio pide a la Seprelad que realice tal o cual diligencia y eso obviamente es instarle a hacer lo que el sujeto dice que se haga y la Seprelad simplemente es un órgano que recibe los reportes de los sujetos obligados y si hay méritos para profundizar lo hace y si considera que hay indicios lo remite a la Fiscalía, pero no es un órgano que reciba denuncias de terceros", detalló.

Giuzzio presentó la semana pasada, de manera particular, y no como autoridad del Gobierno la denuncia a la Seprelad. Explicó que no recurrió ante el Ministerio Público porque la primera institución tiene las facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.

Dijo que hay fuertes sospechas hacia Cartes de lavado de dinero.