Cartes se lanza contra Desirée y la suba de impuestos

El ex presidente de la República Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, fue el único disertante ayer en una charla sobre emprendimiento, denominada Oportunidad, dirigida a jóvenes, que trató de su experiencia empresarial.

El acontecimiento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, y tuvo gran asistencia, entre ellos, autoridades como el senador Enrique Riera.

Cartes destacó la creación, por parte de su grupo empresarial, del centro educativo Arambé, para niños de escasos recursos, que da “oportunidad” a los estudiantes.

Agradeció al Partido Colo-rado por acercarle a la realidad del país. “Yo no voy a abandonar la actividad política, porque ya fui presidente”, dijo.

Señaló que las autoridades deben ser servidoras de la ciudadanía. “Acá parece que el que gana la elección, ganó todo, y que todas las instituciones le pertenecen, pero hay que entender que el que gana se vuelve empleado de los paraguayos”, manifestó.

Igualmente, instó a los jóvenes a buscar trabajo no solo en instituciones públicas. “No miremos al Estado como el único botín donde podemos trabajar”, expresó. En ese sentido, prometió comunicación con los jóvenes y les ofreció 50 becas para los que no pueden acceder a la universidad.

Afirmó que el país no está en la mejor situación y citó como uno de los problemas la inminente suba del combustible. “Vamos a acostumbrarnos a conseguir (empleo) por nuestros propios medios, el Estado siempre va a ser el gran contratista, pero ahora la cosa no está bien”, indicó.

Cartes cuestionó que funcionarios sean descontratados. “No pedí un solo cargo, pero sí tuve un pedido, respeto a los colorados que le hicieron sentar en la presidencia (a Mario Abdo Benítez). A estas alturas no me importa quién se enoje, pero que no nos llame para sacarnos falsas fotografías”, expresó.

Por otro lado, alabó la gestión del gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, diciendo que su trabajo es intenso en servicio de la gente.

Mientras que en su análisis económico, criticó a Desirée Masi por su proyecto de subir impuestos a las bebidas azucaradas. “Hay una senadora que siempre vivió del presupuesto general de la nación y ahora quiere subir impuestos a bebidas azucaradas”, reclamó.

En ese sentido, manifestó que se debe recurrir a otras herramientas como sacarle provecho a que “Paraguay es interesante para invertir” justamente por la baja carga impositiva, la energía eléctrica y la mano de obra joven, y que gracias a eso sobrevive entre dos grandes como Brasil y Argentina. “Ningún país tiene condiciones como Paraguay”, insistió.