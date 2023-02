Cartes se desprenderá de todas sus empresas, dice su abogado

De momento, el ex mandatario ya concretó el traspaso de sus acciones de las firmas Fintech Inversiones (Aquí Pago y Pago Express), Cementos Concepción (Cecon), Jiménez Gaona & Lima (JGL) y Farmacenter. En el primer caso (Fintech), la beneficiaria fue su hermana, Sarah; mientras que en las otras operaciones los favorecidos fueron sus hijos: Sofía, Juan Pablo y María Sol.

Al ser consultado sobre si los demás traspasos accionarios tendrían a los mismos beneficiarios, Ovelar aseguró que no existe una “fórmula única” y que se prevé apelar a una diversidad de salidas de acuerdo a las características y escenarios en cada una de las compañías de Cartes. “Va a haber una variedad de situaciones y de operaciones (...) son diferentes negocios, en diferentes empresas, hay otros socios y se van a estar tomando las decisiones correspondientes conforme a cada situación en particular. En pocas palabras, no hay una regla para todas las empresas”, dijo.

defensa. Asimismo, en una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Ovelar comentó que Horacio Cartes se está preparando para ejercer su derecho a la defensa, luego de las sanciones impuestas desde los Estados Unidos. “No puedo referirme muy específicamente, pero sí se comenzaron los pasos necesarios para ejercer este derecho (defensa) en EEUU”, remarcó.

Los antecedentes marcan que el pasado 26 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, por presuntos actos de corrupción, con lo cual se les restringió el acceso al sistema financiero estadounidense. Previamente, ambos fueron designados por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.



El representante legal del ex mandatario ratificó que Cartes se alejará de todas las empresas en las que tiene algún tipo de participación accionaria. De momento, cuatro firmas ya fueron traspasadas.



25

firmas son las que todavía forman parte del Grupo Cartes, conforme a los datos del bloque empresarial.