Cartes reaparece y afirma que con Mario Abdo volvió la coima

Afirmó que aún no sabe si se candidatará para algún cargo y aseguró que estará firme apoyando a los candidatos de su movimiento de cara a las próximas elecciones para elegir autoridades de la ANR.

El ex jefe de Estado aprovechó el cumpleaños del intendente de Itacurubí del Rosario, Alberto Melo, para hacerse presente en el lugar, junto a varios senadores y diputados de Honor Colorado.

Durante su alocución, Cartes no ahorró críticas hacia el actual mandatario. Si bien en un principio llamó a la calma a sus adherentes y dijo que no iba a hablar de “ellos”, la fuerte interna colorada hizo que no se aguantara y comenzara su descargo.

“Ustedes saben que en este Gobierno ya está el diezmo de vuelta a cada uno que quiere trabajar, y creo que es más que un diezmo, si no le mataron todavía a este ex presidente es porque no tienen de dónde agarrar, pero me están buscando, no me van a agarrar, es mucho más lindo el desafío desde la adversidad. Ellos nunca fueron a la Junta de Gobierno, apenas ganaron y nos agredían, nos ofendían, no tenemos que ser igual. Si hay más maldad no importa, no estamos solos. Y no solucionan grandes problemas, que ellos solucionen”, expresó.

El ex mandatario aseguró que no necesita de un cargo para salir a apoyar a sus bases coloradas y dijo que seguirá en las buenas y en las malas.

“Tenemos la conciencia tranquila, estuvimos con nuestro partido y vamos a seguir estando con nuestro partido en las buenas y en las malas. Si somos buenos colorados en los cargos es muy fácil, en la adversidad vengo a decirle mano a la visera en todas las seccionales, las intendencias, yo no sé de cargos, no sé si me voy a lanzar o no, lo que estoy seguro es que voy a estar mucho más firme al lado de cada candidato. No necesito de Itaipú ni Yacyretá para salir a gritar”, expresó.

Cartes agradeció a sus senadores y diputados y dijo estar a disposición para apoyar a las bases de su partido en el interior del país.

Críticas. Lanzó duros cuestionamientos a las oenegés que promueven el aborto y los ideales en contra de la familia. Sostuvo que detrás de dichas organizaciones existen fuertes intereses económicos.

“Por último, quiero que sepan que desde nuestro lugar hay una línea muy dura, Dios, Paraguay y familia, esos tres ejes no los vamos a desviar. Dentro de nuestro partido también hay gente que se presenta con oenegés, hay mucho dinero, esos que se presentan pro aborto, esa es la línea que vamos a tener y no nos vamos a apartar. En enero de este año estuve con el Santo Padre, y le dije que hay una guerra, y él me dijo que sí, entonces no nos apartemos de los principios republicanos”, expresó Cartes.

Sigo siendo El Rey. En otro momento, el ex presidente cantó la música , junto a un niño artista, ante el aplauso y algarabía de sus dirigentes.