Cartes ratifica su interés de dirigir el Partido Colorado

A pesar de que su sector perdió fuerzas en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y la oposición le sacaron a Pedro Alliana la presidencia de la Cámara Baja, el ex mandatario elogió al legislador pilarense, que es el actual titular de la ANR.

“Yo sé que me deja la vara alta Alliana, pero estoy decidido que quiero ser el próximo presidente” del Partido Colorado, dijo Cartes recibiendo un cerrado aplauso de sus seguidores.

La afirmación lo realizó ayer durante el lanzamiento del ingeniero César Landy Torres como precandidato a gobernador del movimiento HC en el Alto Paraná, que se realizó en la ciudad de Hernandarias.

El ex presidente reconoció que el movimiento Honor Colorado tuvo sus tropiezos.

“Pero yo me quiero adherir al discurso de que no voy a dejar de abrazar a ningún colorado después que ganemos las internas. No nos pongan a los colorados que somos adversarios entre nosotros”, afirmó aludiendo al fuerte internismo que le mantiene enfrentado al sector del oficialismo colorado.

Anunció que entre setiembre y octubre inaugurará una cementera y un frigorífico para dar nuevo empleo a más de 1.600 trabajadores. En contrapartida, cuestionó a la prensa y pidió a sus partidarios ignorar las publicaciones que le critican.

Además de ratificar su deseo de dirigir la ANR, lo mismo dijo con relación a Santiago Peña, el precandidato a la presidencia del Paraguay por su movimiento.

Durante su alocución, Cartes presentó al gobernador Roberto González Vaesken como futuro senador, “si Dios no ordena otra cosa (sic)”.

El actual gobernador del Alto Paraná había anunciado su paso del movimiento Colorado Añetete a Honor Colorado, hace algunos meses, por la escasa gestión del actual Gobierno con relación al departamento.

Torres, por su parte, aseguró que tiene el respaldo de 8 intendentes de los 22 distritos del Alto Paraná a su precandidatura a la gobernación. El mismo es por segunda vez intendente municipal del distrito de Santa Rita, localidad referente de los agronegocios del Este del país.