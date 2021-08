Cartes pidió a líderes seguir haciendo tráfico de influencias

“El dirigente que no hace tráfico de influencias no es un dirigente político. Si es por hacer el bien, sigan haciendo tráfico de influencias, cuando sea para servir a colorados y a no colorados”, expresó el ex mandatario en un acto realizado en San Juan Bautista, Misiones.

Se refirió a los pedidos que hace la gente a los dirigentes como camas en los hospitales y antes mencionó que en el Senado se habla de tráfico de influencias, pero que desconoce lo que sucede ahí. “Hace mucho que se me perdió la pelota en el Congreso”, dijo.

En otro momento habló de trabajar con “el gran ejército del Partido Colorado” para ganar en las municipales.

También se jactó de las 225 mil afiliaciones nuevas. “Afiliación es esperanza de poder estudiar, acceder a un trabajo”, admitió.

Mencionó que se afilió en septiembre del año 2009, y tuvo la impresión de que se necesitaba “armar el ejército colorado”, y para eso apostó a las intendencias en el 2010 y es por ello que dice que le da mucha importancia a estas municipales de octubre.

Luego dijo que compara la situación actual con la anterior, y pidió “buscar la unidad porque la otra opción ya está probada”.

“Claro que no van a apostar en nosotros los que quieren quemar, los que quieren pintarrajear el Panteón de los Héroes. Escucho hablar de alianzas, y nadie puede aliarse. Todos contra nosotros, eso es lo que escuché y si alguien se quiere aliar con nosotros, le quiero conocer si tiene honestidad y sinceridad de propósito en aliarse. El Partido Colorado es el partido a vencer”, sentenció.