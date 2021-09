Cartes fustiga contra las alianzas en acto con Friedmann y Velázquez

El ex presidente de la República Horacio Cartes Jara se descargó contra aquellos que critican su acercamiento al senador Rodolfo Friedmann Alfaro. Fue en medio de un acto de la ANR, que se realizó ayer en la capital del Departamento de Guairá.

“Siento la necesidad de quedarme al lado de Rodolfo para decirles a todos los que les preocupa esta fotografía que sigan sufriendo”, manifestó Cartes.

Luego mencionó que hay que anteponer las diferencias personales y que no está peleado con Friedmann. “No tuve, ni tengo ninguna razón para estar peleado contigo (Friedmann) y mucho menos para no hacer el máximo esfuerzo por nuestro Partido Colorado”, indicó.

Por su parte, Friedmann destacó la importancia de la unión dentro del partido sin que primen las diferencias personales, añadiendo que con la unidad se podrá construir un país mejor.

Luego Cartes tiroteó contra las alianzas electorales con la oposición, varias veces planteadas por el vicepresidente Hugo Velázquez, quien incluso lanzó la posibilidad de que el senador José Pakova Ledesma sea su dupla.

Dijo que tiene discrepancias con quienes buscan alianzas, y se dirigió a Velázquez, quien también estaba en la mesa.

“Yo no quiero alianzas. Nunca hablamos con el vicepresidente, pero yo no creo en las alianzas, o me pueden presentar a los que quieran hacer alianza con el partido. Quieren aliarse para tumbar al partido, hasta ahí yo conozco y nosotros necesitamos una sola cosa: cuidar nuestra familia y tener unida a nuestra familia colorada, no necesitamos más”, manifestó.

Dijo además que está viendo cómo “se está renovando el partido y que cada vez está más sano”.

Agregó que el Partido Colorado “es el partido de poder, es el partido de la solución, es el partido de la herramienta de la gente y no solo tienen que ganar las elecciones, tienen que ser la herramienta porque hay necesidades extremas de nuestra gente”. “No hay herramienta más válida que la de nuestro querido Partido Colorado para poder ayudar a la gente”, subrayó.

Aseveró que “hoy más que nunca, el salvavidas del Paraguay es la Asociación Nacional Republicana”, aludiendo que muchos están “atónitos al ver que se están queriendo aplicar recetas del exterior en nuestro país”.

EXPULSIÓN. Por su parte, Pedro Alliana dejó ver que tendrá potestad para expulsar a sus correligionarios que trabajen para la oposición, lo cual es tarea del Tribunal de Conducta. “Quiero que sepan correligionarios que no me temblará el pulso para expulsar a esos correligionarios que solamente trabajan en las internas y después de las elecciones van a transar con gente de la oposición, porque no entendieron que en las elecciones a veces se gana y se pierde y que la voluntad popular le dio la oportunidad a otra persona”, amenazó.