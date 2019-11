Cartes divide al PLRA porque Llano dice que tiene fueros, mientras Alegre que no

Ayer expresó que su postura se basa en la Constitución Nacional.

“La posición está establecida en la Constitución, y está basada en situaciones de ex presidentes”, sostuvo.

Señaló que una vez que se hizo público el tema que afecta al ex mandatario, él –como titular del Congreso– debía munirse de documentación para dar declaraciones.

Se refirió al “doble fuero” manifestado por el ala cartista. Dijo que en realidad hay un fuero: el de parlamentario activo propiamente dicho y/o el de senador vitalicio. “O uno u otro, pero no los dos”, señaló. Alegre, por su parte, dijo que la discusión debe abordar el tema de fondo. “Se habla de si Cartes tiene fueros o no, o si tiene uno o tiene dos hasta el nivel del ridículo y no se habla del tema de fondo. Dicen los fiscales del Lava Jato que Cartes es el brazo principal del crimen organizado internacional, y nosotros aquí hablando de si tiene fueros o no”, dijo el titular del PLRA.

Sostuvo que hoy la gran responsabilidad recae en el Congreso, que debe trabar cualquier posibilidad de que pueda munirse de fueros por vías que consideró torcidas.