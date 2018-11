Cartes dice que saldrá a la cancha y acusó a Abdo de pactar con enemigos

“Nderakóre”. Esa fue la expresión del ex mandatario Horacio Cartes cuando pasaban unas imágenes de Abdo Benítez.

Rodeado de todos sus adherentes, muchos de los cuales quedaron fuera del salón auditorio, el ex jefe de Estado afirmó en su discurso que Abdo Benítez prefirió pactar con los enemigos del Partido Colorado antes que con los propios colorados.

Para acompañar su reclamo, se mostró en una pantalla gigante un video en el que se observaban imágenes del titular del Ejecutivo abrazado con el liberal Carlos Amarilla y dialogando con la senadora Desirée Masi, una de las más duras críticas del Gobierno anterior. “Nderakóre”, respondió el ex presidente al ver la imagen y agregó: “Él (Mario Abdo) prefirió y prefiere pactar con los enemigos del Partido Colorado. Esto es cuestión de tiempo. Le sale mucho más caro aguantar a Desirée, a Efraín Alegre, al Frente Guasu, que haberle mantenido en el trabajo a cada uno de ustedes que le llevaron a la silla presidencial”, afirmó Cartes.

JUSTICIA SELECTIVA. Manifestó que están viendo que la Justicia es selectiva. Sin embargo, advirtió que pueden meterles presos a todos los de Honor Colorado, pero “no los van a atajar con eso”.

De esa forma se refirió a los pedidos de intervención de comunas lideradas por colorados cartistas, como es el caso de Ciudad del Este, cuya administradora es Sandra McLeod, quien anunció su renuncia. Cartes expresó su solidaridad con la intendenta del Este y afirmó que la Justicia tuerta es peor que la ciega, alegando que solo se intervienen municipios gobernados por los cartistas.

SANGRA LA HERIDA. El ex jefe de Estado sigue sin poder sanar la herida electoral de diciembre de 2017.

Recordó que solamente en Paraguarí y Ñeembucú su movimiento obtuvo unos 24.000 votos a favor de Mario Abdo. “No podemos tener en nuestra foja de servicio el no haber trabajado por el Partido Colorado. Es doloroso lo que hacen”, se quejó alegando que este Gobierno ganó con votos del cartismo. Además, criticó que el jefe de Gobierno hable de hacer respetar las leyes y no meterse en asuntos del Poder Legislativo, pero “tiene a dos senadores mau”, en referencia a Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky, aunque aseguró que ya no le interesa el cargo de senador.

ANR 2020. El ex presidente pidió disculpas a los colorados porque hoy Desirée Masi y el Frente Guasu tienen más poder que los colorados, por lo que afirmó que no le queda otra que “entrar a la cancha” y ganar. Con esto, hacía alusión a las elecciones municipales y de la Junta de Gobierno, que se llevarán a cabo en el 2020. “Quiero la derrota y el dolor para salir con más fuerza”, dijo el líder de HC.

combustible. Ante el anuncio de la disminución del combustible realizado por el Gobierno, el ex presidente habló al respecto y se jactó sobre el punto.

“En Paraguay tuvo que haber una convención de Honor Colorado para que baje el combustible”, dijo el ex mandatario.