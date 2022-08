Cartes dice que el país espera una buena administración

El ex presidente Horacio Cartes y la dupla del cartismo para la presidencia, Santiago Peña y Pedro Alliana, mantuvieron ayer un encuentro con docentes jubilados para presentar la candidatura de Rosa Bella Cáceres al Senado. “Paraguay está esperando desde hace tiempo una buena administración”, dijo Cartes, señalando nuevamente que los candidatos de Honor Colorado son “de lujo”.

“Nosotros no estamos a prueba, porque nosotros ya nos probamos que sí se puede. Cuando hay honradez y principios y no se lleva la plata, alcanza para llegar hasta abajo y si falta todo hoy sabemos por qué es”, dijo Cartes, tratando de explicar que si no hay corrupción se puede invertir en gastos sociales.