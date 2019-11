“Cartes da trabajo a mucha gente y Brasil le quiere llevar”

“Demasiado pererî es (frágil), me parece nomás injusto que por una carta nosotros tengamos que enviarles a un ex presidente de la República, me parece una justicia frescolina, hasta el momento yo no vi otra prueba y la carta se usaba en la época de mi abuela”, aseveró

Reiteró que Brasil nunca le envió a Arrom y Martí y “resulta que a una persona que da fuentes de trabajo a la gente, (por Cartes) nosotros tenemos que enviarle por una carta”.

Ortiz expresó que desconoce si Cartes es inocente, porque no es juez, pero “lo que yo sé es que si la carta nomás es la prueba, quiere decir que una justicia de mierda es la que tiene Brasil, un vyrorei (zoncera) es su prueba”.