Cartes cierra lista para Senado, pero en abdismo hay indecisión

Cabe recordar que el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja liderará la lista de Cartes y el senador Derlis Osorio, también fue confirmado como número 1 en la lista del oficialismo.

En tanto, en el número 2, la lista de Cartes tiene a Silvio Ovelar, quien pasó del oficialismo al cartismo hace unos meses. En ese mismo orden, fue designado el empresario Luis Pettengill, por instrucciones de Mario Abdo Benítez.

El número 3, al parecer quedará para Óscar Cachito Salomón quien contó que solicitó ese lugar. En el cartismo, el líder de la bancada HC, y acérrimo defensor de los negocios del grupo Cartes, Basilio Bachi Núñez, ocupa el lugar número. En el lugar número 4 de la lista de Cartes se encuentra otro diputado defensor de los negocios del ex presidente, Derlis Maidana. La lista de Hugo Velázquez tendrá en ese orden posiblemente al senador Juan Afara, quien busca el rekutu.

En tanto, la esposa del intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, Lizarella Valiente, quedaría en el puesto número 8. Resta aún conocer el orden en el cual quedarán los demás precandidatos como la economista y ex ministra de Hacienda, Lea Giménez, la ex titular del BCP, Mónica Pérez, el ex ministro de Deportes, Víctor Pecci, el apoderado Eduardo González, la ex ministra Alicia Pucheta, entre otros.

En tanto, en el oficialismo, también resta saber el orden en el que quedarán las candidaturas de Víctor Miranda, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; el ministro de Salud, Julio Borba; el viceministro, Julio Rolón, entre otros,.

También resta saber en qué lugar quedarán los diputados actuales que quieren pasar a la Cámara Alta, tales como Hugo Ramírez, Arnaldo Samaniego y Colym, Soroka.

“Me gané ese lugar”, dijo la diputada al confirmar que quedó en el número 5 de la lista. “Fue gracias al trabajo que hago con la gente y mi atención con la dirigencia. El comando nacional decidió”, comentó. En cuanto al informe de Seprelad sobre supuestas irregularidades en los negocios de Cartes, la misma dijo que la institución no tiene fundamentos sólidos. “Este tema está aclarado para nosotros. Yo le llamo contrabando a lo que entra por Puerta Elsa”, puntualizó.